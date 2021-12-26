В Минске заявили, что привыкли к санкциям Запада

"Вернемся к тому давлению, которое оказывалось и оказывается на нашу страну. Хотя мы уже где-то и привыкли жить в таких условиях, и в санкциях для нас нет ничего нового, - отметила она. - Но нужно постоянно реагировать, нужно постоянно быть в тонусе, когда наши беглые оппоненты своему народу войну объявили". По ее словам, в этом плане президент страны Александр Лукашенко постоянно "держал руку на пульсе".

По словам Эйсмонт, 2021 год не был простым "ни для страны, ни для главы государства". "Мы все к этому были готовы", - сказала она. Эйсмонт указала, что проблемы по-прежнему были связаны в том числе с пандемией. "Мы с ней прожили весь 2021 год, и вы прекрасно знаете: порядка 20 раз президент был в красных зонах. Это беспрецедентно в мире. Ходил он туда уж точно не для картинки", - отметила Эйсмонт. По ее мнению, 2021 год был также "годом очень большой, очень кропотливой работы по модернизации политической системы".

Пресс-секретарь рассказала, что в настоящее время ведется работа над содержанием и формой традиционного новогоднего обращения президента, в эту работу непосредственно вовлечен и сам белорусский лидер. "Когда мы говорим каждый год в преддверии новогоднего обращения главы государства о том, что работа идет до последних минут и даже иногда до последних секунд, что президент лично выверяет каждое слово, каждый акцент, это не пустой звук", - сказала Эйсмонт. Она подчеркнула, что к подобным обращениям всегда приковано большое внимание. Пресс-секретарь тем не менее не стала раскрывать какие-либо подготовительные нюансы относительно формы обращения. "Если говорить в целом о характере, безусловно, это обращение главы государства будет со взглядом вперед, со взглядом в будущее. Из того, что я сейчас знаю, оно, безусловно, будет объединяющим", - рассказала Эйсмонт.