Премьер Сомали провел перестановки в кабмине, поменяв местами министров обороны и юстиции

ПРЕТОРИЯ, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле провел в воскресенье перестановки в правительстве, назначив на пост министра обороны Абдулкадира Мохамеда Нура, который ранее занимал пост министра юстиции. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства, которое приводит сомалийский новостной портал Garowe.

Одновременно уже бывший министр обороны Хасан Хусейн Хаджи занял освободившийся пост министра юстиции Сомали. Радиостанция Dalsan отмечает, что нынешнее решение премьера носит тактический характер, так как новый глава Минобороны является одним из его ключевых сторонников в правительстве.

Произведенные Робле перестановки сделаны в условиях, когда президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед лишил в воскресенье главу правительства полномочий по организации и наблюдению за предстоящими президентскими и парламентскими выборами. В свою очередь премьер-министр уже заявил, что своими действиями Мохамед "намеренно срывает процесс выборов, который сейчас находится в решающей фазе".

Президент Сомали предоставил Робле широкие полномочия по организации и наблюдению за выборами в минувшем мае, когда в стране возник острый политический кризис из-за желания Мохамеда продлить на два года срок своих нынешних полномочий. С минувшего сентября отношения между главой государства и премьер-министром значительно ухудшились из-за обострившейся в Сомали борьбы за власть между различными группами в преддверии предстоящих всеобщих и президентских выборов.

Затяжные выборы

Срок мандата Мохамеда на посту президента Сомали истек 8 февраля. Президентские выборы должны были состояться до 1 февраля, однако они не были проведены из-за разногласий по составу избирательной комиссии и ее прав. Полномочия нынешнего состава Народной палаты (нижней палаты парламента) истекли 27 декабря 2020 года.

Минувшей весной избирательная комиссия установила сроки проведения выборов. Так, выборы в верхнюю палату федерального парламента должны были пройти с 25 по 28 июля, в Народную палату - с 12 сентября по 2 октября. Дата выборов президента Сомали была назначена на 10 октября. Однако затем эти сроки несколько раз пересматривались и переносились. На сегодняшний день выборы в верхнюю палату продолжаются, в нижнюю они еще не начинались.

В Сомали действует особая система выборов депутатов федерального парламента и главы государства. На первом этапе старейшины существующих в Сомали общин назначают делегатов, которые затем выбирают 275 членов нижней палаты парламента. В свою очередь региональные парламенты назначают 54 сенаторов, которые заседают в верхней палате. Президент избирается всем составом парламента.