В Вене начинается восьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки

ВЕНА, 27 декабря. /ТАСС/. Восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начинается в понедельник в Вене. Он откроется с заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), представители которых продолжат обсуждать перспективу реализации СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение.

Глава российской делегации на переговорах и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС, что восьмой раунд может стать последним, но для этого он должен быть самым длительным, потому что предстоит проделать очень большой объем работы. По его словам, есть общий настрой попытаться завершить всю переговорную работу до конца января - начала февраля следующего года.

Как указывал Ульянов, на завершившемся 17 декабря седьмом раунде удалось расчистить путь для редакционной работы над лежащими на столе документами, которые были наработаны по итогам шести раундов. Переговорщикам также удалось притереться друг к другу с учетом приезда новой иранской делегации, которая предложила текстуальные поправки к документу по ядерным вопросам.

Прямые контакты между делегациями Ирана и США на переговорах в Вене по-прежнему отсутствуют. Диалог сторон идет опосредованно через координатора Евросоюза. Ульянов в этой связи отметил прагматическое сотрудничество со специальным представителем США по Ирану Робертом Мэлли, который возглавляет американскую делегацию. Российский дипломат назвал обнадеживающими усилия РФ и США, которые позволили существенно продвинуться вперед в рамках проделанной работы в Вене.

В Вене с апреля 2021 года идут переговоры по иранской ядерной сделке. Переговорщики уже подтвердили, что работа продолжится на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде. Так, стороны определили, какие американские санкции в отношении Ирана подлежат отмене, и список шагов в ядерной области, которые должен предпринять Иран, чтобы вернуться к его ядерным обязательствам.