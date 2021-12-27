Президент Сомали приостановил полномочия подозреваемого в коррупции премьера

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед временно приостановил полномочия премьер-министра Мохамеда Хусейна Робле, который стал фигурантом дела о коррупции. Об этом говорится в постановлении главы государства, опубликованном на сайте правительства Сомали в понедельник.

"Поскольку премьер-министр <...> стал фигурантом дела о коррупции и незаконном присвоении госсредств, <...> его полномочия приостанавливаются до завершения расследования [по этому делу]", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что "остальные члены правительства продолжат исполнять свои обязанности в соответствии с законами страны".

Кроме того, президент отдал распоряжение командующему армии Сомали Одове Юсуфу Раге отстранить от должности командующего ВМС Сомали Абдихамида Мохамеда Дирира.

Ранее президент лишил премьер-министра страны полномочий по организации и наблюдению за предстоящими президентскими и парламентскими выборами. В свою очередь премьер-министр уже заявил, что своими действиями глава государства "намеренно срывает процесс выборов, который сейчас находится в решающей фазе".

Президент Сомали предоставил Робле широкие полномочия по организации и наблюдению за выборами в мае, когда в стране возник острый политический кризис из-за желания Мохамеда продлить на два года срок своих нынешних полномочий. С сентября отношения между главой государства и премьер-министром значительно ухудшились из-за обострившейся в Сомали борьбы за власть между различными группами в преддверии предстоящих парламентских и президентских выборов.

Затяжные выборы

Срок мандата Мохамеда на посту президента Сомали истек 8 февраля. Президентские выборы должны были состояться до 1 февраля, однако они не были проведены из-за разногласий по составу избирательной комиссии и ее прав. Полномочия нынешнего состава Народной палаты (нижней палаты парламента) истекли 27 декабря 2020 года.

Весной избирательная комиссия установила сроки проведения выборов. Так, выборы в верхнюю палату федерального парламента должны были пройти с 25 по 28 июля, в Народную палату - с 12 сентября по 2 октября. Дата выборов президента Сомали была назначена на 10 октября. Однако затем эти сроки несколько раз пересматривались и переносились. На сегодняшний день выборы в верхнюю палату продолжаются, в нижнюю они еще не начинались.

В Сомали действует особая система выборов депутатов федерального парламента и главы государства. На первом этапе старейшины существующих в Сомали общин назначают делегатов, которые затем выбирают 275 членов нижней палаты парламента. В свою очередь региональные парламенты назначают 54 сенаторов, которые заседают в верхней палате. Президент избирается всем составом парламента.