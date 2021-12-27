Южная Корея призвала КНДР возобновить диалог и сотрудничество в 2022 году

СЕУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство объединения Республики Корея призывает КНДР начать 2022 год с шагов в направлении диалога и сотрудничества с Сеулом. Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле представитель этого ведомства Ли Чжон Чжу.

"Надеемся, что КНДР начнет новый год, открыв дверь для диалога с мировым сообществом и сделает шаг в направлении сотрудничества", - подчеркнула Ли Чжон Чжу.

Она напомнила, что в КНДР в последнюю декаду декабря состоится очередной пленум правящей Трудовой партии Кореи, на котором планируется обсудить и принять решение о планах работы на 2022 год. По словам представителя Минобъединения, подобные мероприятия обычно длятся от одного до четырех дней и проходят с участием лидера страны Ким Чен Ына.

Ли Чжон Чжу подчеркнула, что в Сеуле "будут внимательно следить за данным событием, в рамках которого могут быть сделаны заявления о межкорейских отношениях или ядерных переговорах".

Отношения между КНДР и Южной Кореей остаются замороженными с 2019 года, когда в Ханое безрезультатно завершился саммит лидеров США и Северной Кореи, организации которого активно содействовал Сеул. С тех пор Пхеньян отвергает все предложения Юга о возобновлении контактов и сотрудничества.