Глава МИД ФРГ рассчитывает, что правительство будет единым в принятии важных решений

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассчитывает, что, даже несмотря на существующие разногласия по отдельным вопросам, правительство ФРГ будет выступать единым фронтом при принятии важных внешнеполитических решений.

"Особенно в вопросах, когда люди, возможно, смотрят на вещи с разных сторон, это может быть преимуществом в дипломатии", - сказала Бербок в понедельник агентству DPA. Важной чертой внешней политики, по ее словам, является поддержание постоянного диалога. "Это относится как к внутренней, так и к внешней [политике]", - добавила глава МИД ФРГ.

В настоящее время, как пишет DPA, существуют вопросы, по которым у Бербок и канцлера Германии Олафа Шольца имеются разногласия. В частности, к ним относится позиция по проекту "Северный поток - 2". Тем не менее глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что "сильная внешняя политика Германии заключается в том, чтобы говорить в один голос, чтобы согласовывать друг с другом важные вопросы". "Это регулярно происходит не только между канцелярией и министерством иностранных дел, но также, например, в отношении Минэкономики или министерства внутренних дел и других ведомств", - резюмировала она.

Ранее в интервью газете Die Zeit Бербок сообщила, что достигла консенсуса с Шольцем относительно запуска "Северного потока - 2". По ее утверждениям, несмотря на то, что политики имеют разный подход к данному вопросу, они пришли к единому мнению, что процесс сертификации газопровода должен осуществляться в соответствии с энергетическим законодательством ЕС.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.