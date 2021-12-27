Военные США перед выездом в Японию стали проходить ранее отмененные ПЦР-тесты

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Направляемые в Японию американские военнослужащие за 72 часа до выезда из США стали проходить ПЦР-тесты на заражение коронавирусом, от которых ранее были освобождены. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы по-прежнему, - сказал он, - будем требовать от США принимать все возможные меры, чтобы препятствовать распространению инфекции". Генсек кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что американское командование в дополнение к тестам пообещало ужесточить требования к ношению масок на военных объектах США.

Вопрос о ПЦР-тестах был поднят на пресс-конференции в связи с массовой вспышкой заражений на базе морской пехоты США Кэмп-Хансен на южном острове Окинава. Там инфицировано уже 258 человек, несколько из них - штаммом "омикрон". Коронавирус на базу занесли морские пехотинцы, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Никто из них перед этим не проходил ПЦР-тесты, которые были отменены после массовой вакцинации персонала. Массовые заражения коронавирусом сейчас выявлены также на базе авиации морской пехоты США Ивакуни на главном японском острове Хонсю.

В Японии в общей сложности размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты на острове Окинава.