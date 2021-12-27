Мадуро считает, что международное сообщество должно поддержать Палестину

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро указал международному сообществу на необходимость оказать всестороннее содействие Палестине. Свою позицию он изложил в воскресенье в интервью вещающему из Бейрута панарабскому телеканалу Al Mayadeen.

"Я обращаюсь к миру, к арабам и мусульманам, чтобы они не оставили Палестину, ее народ взывает о помощи <...>. Палестина ежедневно страдает от преступлений, убийств молодых людей, такого не происходит нигде [на планете]", - сказал президент.

Он заверил, что его страна никогда не откажется от поддержки палестинцев. "Было бы грехом <...> думать о том, чтобы оставить Палестину и бросить эту священную для человечества землю", - заявил Мадуро.

Он подчеркнул, что палестинцы "располагают полной поддержкой Венесуэлы". "У нас очень хорошие отношения с Палестиной, и мы имеем договоренности о сотрудничестве с ее правительством", - отметил венесуэльский лидер.