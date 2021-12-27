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Турция продолжает работать с Катаром, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула

Турция продолжает работать с Катаром, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула - Чавушоглу.

Кризис на Украине
В ЛНР сообщили о размещении ВСУ бронетехники у домов на линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений в населенных пунктах является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием
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