Баку рассчитывает в 2022 году завершить переговоры по новому соглашению с ЕС

БАКУ, 27 декабря. /ТАСС/. Азербайджан рассчитывает в 2022 году завершить переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В настоящее время переговоры по новому соглашению продолжаются. Они ведутся по четырем блокам вопросов: политика, безопасность, торговля и экономика, отраслевое развитие. В настоящее время несогласованными остаются некоторые вопросы по торгово-экономическому блоку, но идет интенсивный диалог. Считаю, что в 2022 году можно будет завершить работу", - сказал министр.

В ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени Евросоюза и его государств-членов по всеобъемлющему соглашению о стратегическом партнерстве с Азербайджаном. Новый договор должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Он предусматривает приближение законодательства Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС.

Первый раунд переговоров по новому соглашению состоялся 7 февраля 2017 года в Брюсселе. 11 июля 2018 года Азербайджан и Евросоюз парафировали документ "О приоритетах партнерства".

По данным азербайджанской стороны, 90% пунктов нового соглашения уже согласованы сторонами.