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Лукашенко пригласил президента Израиля посетить Белоруссию

В ходе разговора главы государств обсудили также двусторонние отношения, направления их развития и комплекс гуманитарных вопросов

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего израильского коллегу Ицхака Герцога посетить республику. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера по итогам телефонного разговора в понедельник.

"В ходе беседы главы государств обсудили график контактов в возможное и удобное в связи с пандемией время. Александр Лукашенко пригласил коллегу посетить малую родину", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, "оказалось, что господин президент Израиля имеет белорусские корни, Беларусь - его малая родина". Как уточнила пресс-служба президента, "сам Ицхак Герцог из Березино (Минская область - прим. ТАСС), а супруга его из Гомеля".

В ходе разговора главы государств обсудили также двусторонние отношения, направления их развития и комплекс гуманитарных вопросов.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичГерцог, Ицхак
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