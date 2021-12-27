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В Ереване обсуждают возможность проведения встречи со спецпредставителем Турции в Москве

Пресс-секретарь армянского МИД отметил, что пока "нет договоренности о дате встречи"

ЕРЕВАН, 27 декабря. /ТАСС/. Армения изучает возможность проведения в Москве первой встречи эмиссаров Еревана и Анкары для начала диалога по урегулированию отношений. Соответствующее сообщение разместил в понедельник на своей странице в Facebook пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

"На данный момент нет договоренности о дате встречи спецпредставителей Армении и Турции. Обсуждается возможность проведения встречи в Москве", - отметил он.

В понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специальные представители Турции и Армении по вопросам нормализации отношений между двумя странами могут провести встречу в ближайшее время в Москве.

На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

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АрменияТурцияРоссия
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