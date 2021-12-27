Баку поддерживает нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном

БАКУ, 27 декабря. /ТАСС/. Азербайджан поддерживает процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов.

"Азербайджан полностью поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией", - сказал министр, добавив, что это может оказать позитивное влияние на процессы в регионе. По словам Байрамова, Азербайджан заинтересован в развитии отношений со всеми соседями на основе норм международного права.

Ранее Анкара и Ереван сообщили о назначении спецпредставителей по нормализации отношений между двумя странами.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.