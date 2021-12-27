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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Делегация Ирана обсудит в Вене совместный проект по санкциям и гарантии США

Также в Вене будут обсуждаться дальнейшие меры по ядерному досье

ТЕГЕРАН, 27 декабря. /ТАСС/. Восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене будет посвящен обсуждению совместного проекта по санкциям и гарантий США. Об этом, как передала телестанция Al Jazeera, заявил в понедельник в Тегеране министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы намерены добиваться снятия санкций и получения американских гарантий на фоне европейских призывов к быстрому прогрессу по нерешенным вопросам, - отметил он. - Кроме того, в Вене будут обсуждаться дальнейшие меры по ядерному досье".

Как добавил Абдоллахиян, "любое предстоящее соглашение должно гарантировать Ирану беспрепятственную продажу нефти и получение доходов".

Ранее агентство IRNA процитировало источник в иранской переговорной группе, который отметил, что делегация Тегерана "продемонстрировала добрую волю во время предыдущего раунда в Вене по ядерному досье, призвав противоположную сторону доказать свое стремление в отношении отмены санкций". По словам источника, Тегеран "желает как можно скорее достичь хорошей договоренности в Вене и надеется на то, что Франция сыграет конструктивную роль в восьмом раунде".

В Вене с апреля 2021 года идут переговоры по иранской ядерной сделке. Восьмой раунд переговоров откроется с заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), представители которых продолжат обсуждать перспективу реализации СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение.

По словам главы российской делегации на переговорах и постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, восьмой раунд может стать последним, но для этого он должен быть самым длительным, потому что предстоит проделать очень большой объем работы.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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