В НКР заявили, что слова Пашиняна ставят под сомнение существование республики

ЕРЕВАН, 27 декабря. /ТАСС/. Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) осудил заявления премьера Армении Никола Пашиняна о том, что в ходе переговорного процесса при предыдущих властях НКР потеряла все шансы на самоопределение вне Азербайджана, что ставит под сомнение существование непризнанной республики и ее борьбу за международное признание. Об этом в понедельник говорится в заявлении парламента непризнанной республики.

"Мы считаем недопустимыми любые заявления разных политических деятелей, ставящие под сомнение субъективность Арцаха (НКР - прим. ТАСС) или ставящие под сомнение, а также умаляющие его армянское будущее. Вызывает недоумение, что последнее подобное заявление премьер-министр Армении сделал 24 декабря, отвечая на вопросы представителей СМИ и неправительственных организаций", - отмечается в заявлении.

Как отметили парламентарии НКР, "озабоченность в том, что на фоне результатов национально-освободительной борьбы карабахского движения 1988 года делаются заявления, ставящие под сомнение существование Нагорно-Карабахской (Арцахской) Республики, провозглашенной в полном соответствии с нормами международного права 2 сентября 1991 года, а также ставится под сомнение факт ее длительной борьбы за международное признание".

"Тот факт, что статус Нагорного Карабаха никогда не игнорировался в предыдущих предложениях посредников, недопустимо выражение позиции без учета позиции властей Арцаха, поскольку только органы власти, сформированные гражданами республики Арцах путем выборов, имеют право принимать решение о будущем Арцаха", - говорится в заявлении.

В пятницу, 24 декабря, Пашинян в ходе онлайн пресс-конференции заявил, что "предыдущие власти в ходе переговорного процесса потеряли все шансы на самоопределение Арцаха вне Азербайджана". Он также добавил, что будущее "Арцаха не может быть полностью армянским", что вызвало резкую критику в Армении и Карабахе.