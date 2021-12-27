В "Слуге народа" прокомментировали приказ о постановке женщин на воинский учет

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Приказ Минобороны Украины о постановке женщин на воинский учет не означает их призыв на службу или мобилизацию. Об этом в понедельник заявили представители правящей партии "Слуга народа".

"То, что женщины некоторых профессий будут вставать на воинский учет, не будет означать их призыв или мобилизацию в армию. Это просто модернизация учета по специальностям, которые могут быть теоретически необходимы для обороны государства", - говорится на официальном сайте политической силы.

По словам депутата Верховной рады от "Слуги народа" Тараса Тарасенко, которые приводятся на сайте, такая мера также нужна, чтобы женщины, которые хотели бы проходить службу в армии, могли избежать лишних бюрократических процедур.

В свою очередь депутат Мария Мезенцева отметила, что модернизация воинского учета необходима, так как эта система на Украине является несовременной. В то же время она подчеркнула, что это "должно быть максимально удобно, без принуждения и в таких временных промежутках, чтобы это было в интересах людей". В "Слуге народа" напомнили, что встать на воинский учет будет возможно до конца 2022 года, в том числе дистанционно - в онлайн-формате.

Одновременно в социальных сетях украинские женщины активно записывают видео, где жестко критикуют инициативу власти. Они считают неправильным заставлять женщин воевать за страну, поясняя, что в ситуации, когда многие мужчины уже участвуют в силовой операции в Донбассе, некому будет рожать детей и кормить семьи. Кроме того, они выражают свое недовольство тем, что государство, требуя встать на его защиту, не выполняет свои обязательства по социальной защите населения.

Ранее в стране была зарегистрирована электронная петиция об отмене нового порядка обязательного воинского учета для женщин.

Суть приказа

22 декабря был опубликован приказ Минобороны Украины, расширяющий список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет. Перечень охватывает сотни профессий, при этом работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальностям из этого списка, встали на воинский учет. В оборонном ведомстве даже уточнили, что беременные и женщины с несовершеннолетними детьми на Украине также будут обязаны встать на воинский учет. Работа по реализации приказа спланирована до конца 2022 года.

Женщины, состоящие на воинском учете, как сказано в приказе, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту). При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о регистрации воинского учета. Согласно приказу Минобороны, комиссариаты будут ставить женщин на учет при условии, что они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), а состояние здоровья определит военная медкомиссия.