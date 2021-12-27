Баку в ближайшее время обратится с исками против Армении по некоторым конвенциям

БАКУ, 27 декабря. /ТАСС/. Азербайджан планирует в ближайшее время подать в международные суды иски против Армении в связи с ущербом, нанесенным ею окружающей среде, и незаконной эксплуатацией энергоресурсов на территориях в Карабахе, перешедших под контроль Баку. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов.

"В ближайшее время Азербайджан обратится в международный арбитраж с исками против Армении в соответствии с несколькими конвенциями, в первую очередь, в связи с ущербом, нанесенным экологии, окружающей среде, и незаконной эксплуатацией энергоресурсов", - сказал министр. Он добавил, что это - одна из задач, которая стоит перед МИД Азербайджана в 2022 году.

16 сентября Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В иске содержатся обвинения в адрес Азербайджана в расовой дискриминации, продолжающейся на протяжении десятилетий и вышедшей на первый план в ходе вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. Азербайджан 23 сентября подал встречный иск, в котором утверждается, что Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения. Обе стороны потребовали компенсации ущерба и введения временных обеспечительных мер, призванных предотвратить обострение ситуации на время проведения разбирательства.

7 декабря Международный суд ООН потребовал от Азербайджана и Армении предотвратить разжигание расовой ненависти в качестве обеспечительной меры на время проведения разбирательства по существу между двумя странами, касающегося нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Согласно вердикту, обе стороны должны воздержаться от действий, которые могут углубить разногласия или усложнить разрешение спора.