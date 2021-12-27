Китай получил заявку на выдачу виз чиновникам США для посещения Олимпиады

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Американские власти направили Китаю заявку на получение виз для некоторых чиновников США, которые, несмотря на ранее объявленный дипломатический бойкот, намерены посетить зимнюю пекинскую Олимпиаду. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Мы получили заявку от американской стороны на получение виз для официальных лиц США, - рассказал он на брифинге. - В ответ на эту заявку, касающуюся правительственной делегации Соединенных Штатов, мы будем действовать в соответствии с международными правилами. Китай рассмотрит данный вопрос на основе принципа взаимности".

Китайский дипломат напомнил, что ранее Вашингтон, не дождавшись приглашения от Пекина на посещение Олимпиады, объявил, что американские чиновники на нее не поедут. "Мы в очередной раз настаиваем, чтобы США действовали в соответствии с олимпийским духом и прекратили политизацию, перестали делать заявления, чтобы подорвать зимние Игры в Пекине", - добавил Чжао Лицзянь.

6 декабря Соединенные Штаты объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. Однако американские спортсмены участие в Играх примут. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.