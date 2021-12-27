Берлин приветствует инициативу проведения заседания Совета Россия - НАТО

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии приветствует инициативу проведения 12 января заседания Совета Россия - НАТО (СРН) и надеется, что Москва примет предложение о переговорах. Об этом заявили в понедельник в кабинете министров ФРГ, отвечая на вопрос ТАСС о приоритетных для Берлина вопросах, которые могут быть подняты на встрече.

"В первую очередь нас порадовало бы, если бы это заседание Совета Россия - НАТО при участии РФ состоялось", - сообщил в понедельник на брифинге представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер. "Я не хочу предвосхищать темы, которые там будут обсуждаться", - сказал он. "Хорошо, что сейчас проводятся переговоры по многим каналам", - добавил представитель кабмина. "Радует то, что мы видим развитие ситуации, чего хотел и канцлер [Олаф Шольц], когда продвигаются дипломатические инициативы", - добавил он.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что в Берлине приветствуют инициативу генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о проведении 12 января заседания СРН. "Мы надеемся на то, что российская сторона примет это предложение", - подчеркнула она.