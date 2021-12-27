Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность из-за ситуации у спорных с КНР островов

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Япония выразила Китаю обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между двумя странами. Об этом заявил в понедельник журналистам японский министр обороны Нобуо Киси по итогам своего телефонного разговора с китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

"В ходе переговоров я выразил серьезную обеспокоенность заходами кораблей Китая в зону у Сенкаку. Кроме того, я отметил, что Япония будет пристально следить за ситуацией в Тайваньском проливе. Мир и стабильность в Тайваньском проливе важны для безопасности как нашей страны, так и всего мира", - сказал он.

По словам Киси, стороны также договорились приложить усилия для того, чтобы в следующем году открыть линию связи между оборонными ведомствами двух стран для предотвращения возможных столкновений на море и в воздухе. Япония и Китай условились создать такой механизм еще в 2018 году, однако с тех пор сроки его запуска неоднократно переносились.

Токио объявил Сенкаку свой территорией в 1895 году, когда победил Китай в войне и захватил у него Тайвань. После Второй мировой войны Япония отказалась от прав на этот остров. По мнению Пекина, она должна вернуть и Сенкаку, которыми, как утверждают в КНР, Китай владел с XIV столетия. Правительство Японии отрицает такие претензии и утверждает, что в момент присоединения эти острова были необитаемыми и никому не принадлежали.

Конфликт вокруг Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.