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В Белоруссии обнародовали проект изменений в конституцию

Документ предусматривает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков

ТАСС, 27 декабря. В Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию для всенародного обсуждения, сообщило агентство БелТА.

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Проект новой Конституции Белоруссии запрещает финансирование выборов иностранными гражданами и организациями. Документ также предусматривает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.

Согласно проекту новой конституции, Всебелорусское собрание станет высшим представительным органом в Белоруссии. Оно будет смещать президента Белоруссии в случае нарушения им конституции или совершения госизмены. Документ также исключает возможность военной агрессии с территории республики.

Всебелорусское собрание вправе ввести чрезвычайное или военное положение в случае бездействия президента.

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