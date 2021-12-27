В Белоруссии обнародовали проект изменений в конституцию

ТАСС, 27 декабря. В Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию для всенародного обсуждения, сообщило агентство БелТА .

Проект новой Конституции Белоруссии запрещает финансирование выборов иностранными гражданами и организациями. Документ также предусматривает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.

Согласно проекту новой конституции, Всебелорусское собрание станет высшим представительным органом в Белоруссии. Оно будет смещать президента Белоруссии в случае нарушения им конституции или совершения госизмены. Документ также исключает возможность военной агрессии с территории республики.

Всебелорусское собрание вправе ввести чрезвычайное или военное положение в случае бездействия президента.

Новость дополняется.