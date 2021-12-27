В Грузии создадут новую структуру для расследования должностных преступлений

ТБИЛИСИ, 27 декабря. /ТАСС/. Парламент Грузии зарегистрировал пакет законодательных изменений, подразумевающий формирование отдельной службы, которая будет заниматься расследованием преступлений, совершенных госслужащими. Заседание бюро парламента в понедельник в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

Законопроект подразумевает также формирование службы по защите персональных данных, которая будет изучать законность ведения тайных прослушек следственными органами и обработку личных данных людей. Как отмечается в пояснительной к законопроекту записке, два ведомства будут созданы после упразднения Службы государственного инспектора, в компетенцию которой входят и расследование должностных преступлений, и проверка законности обработки персональных данных.

Новый законопроект раскритиковала оппозиция, которая считает, что власть пытается избавиться от независимой Службы государственного инспектора и ее руководителя Лонды Толорая. Сама Толорая утверждает, что законопроект был разработан без ее ведома, когда она была в декретном отпуске. "Процесс разработки законопроекта был полностью конспиративным. В нем не принимали участие Служба госинспектора, представители международных организаций и эксперты в этой сфере. Время инициирования законопроекта почему-то совпало с предновогодним периодом, когда абсолютное большинство дипломатического корпуса и международных организаций не находятся в Грузии, а также совпало с тем, что государственный инспектор была в декрете", - сказала Толорая в понедельник на брифинге.

Депутаты предлагают аппарату парламента начать работу над принятием новой законодательной инициативы в ускоренном режиме.