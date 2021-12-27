В Белграде заявили о росте числа этнически мотивированных нападений на сербов в Косове

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Число нападений на сербов в Косове и Метохии с приходом к власти премьера непризнанного образования Альбина Курти возросло на 50%. Об этом заявил в понедельник глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович.

"И это должно было стать оазисом мира и толерантности, о которых вы говорите, Альбин Курти? С вашим приходом к власти число инцидентов, направленных против сербов, возросло на более чем 50%. Не пощадили даже мертвых сербов, о чем свидетельствуют вчерашние фото разрушенных памятников на кладбище в Кишнице", - написал Петкович в Twitter, сопроводив сообщение фотографиями восьми сербских надгробий, разрушенных неизвестными в селе вблизи монастыря Грачаница.

В ноябре премьер-министр республики Ана Брнабич сообщила, что с января по ноябрь текущего года было зафиксировано 115 этнически мотивированных нападений на сербов, а также девять вторжений специальных сил полиции непризнанной косовской республики на север Косова и Метохии. Косовские сепаратисты применяют к сербскому населению края тактику "мелкого террора". В Косове постоянно фиксируются акты агрессии в отношении сербского населения, в том числе нападения на дома и медпункты, поджоги, угон скота и техники, избиения. По данным сербских СМИ, албанская молодежь нападает на гуляющих с детьми сербских женщин, забрасывает камнями сербских паломников, приехавших поклониться местным святыням, нападает на православных священнослужителей.

Ситуация в Косове и Метохии дважды резко обострилась осенью из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего витка насилия несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.