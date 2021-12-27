СМИ: власти непризнанного Косова запретили въезд главе правительственной комиссии Сербии

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова запретили въезд на территорию сербского автономного края председателю комиссии правительства Сербии по пропавшим без вести Велько Одаловичу. Об этом сообщила в понедельник телерадиостанция Graсanica.

Сообщается, что Одалович должен был в понедельник принять участие в заседании Общества семей пропавших без вести и похищенных. Сербский чиновник оповестил Приштину о своем визите за два дня, однако утром в понедельник его задержали на КПП "Мердаре" и запретили ему въезд на территорию непризнанного образования.

Одалович назвал действия приштинских властей "еще одним крайне неразумным решением", отметив, что Приштину, по-видимому, не интересует решение вопроса пропавших без вести. "Вопрос пропавших без вести политизирован, чтобы у нас сейчас не было никаких контактов и данных. Они забыли, что наша рабочая группа должна решить вопрос более 1 800 пропавших без вести лиц. Мы всегда стремились работать с Приштиной совместно, но в настоящий момент у нас полный застой", - заявил глава комиссии.

Власти непризнанного Косова шесть раз за прошедший год запретили главному переговорщику с Приштиной, директору канцелярии по Косову и Метохии Петару Петковичу, въезд на территорию образования, что является прямым нарушением Брюссельских соглашений. Ранее непризнанное Косово запрещало въезд Петковичу 13 января, 16 апреля, 3 сентября, 23 ноября, 2 и 15 декабря.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

Ранее, 25 ноября в ходе переговоров в Сочи, президент России Владимир Путин в беседе с сербским коллегой Александаром Вучичем подчеркнул, что Москва неизменно поддерживает позицию Белграда по косовскому урегулированию.