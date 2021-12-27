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Из конституции Белоруссии предложили исключить пункт про нейтралитет и безъядерный статус

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Зафиксированная в Конституции Белоруссии цель сохранять нейтралитет и безъядерный статус в проекте нового основного закона страны заменена на пункт об исключении военной агрессии со своей территории.

В действующей конституции в статье о внешней политике говорится, что "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным". Вместо этого в проекте документа, опубликованном в понедельник на портале Национального центра правовой информации, отмечается, что страна "исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств".

Лукашенко смогут избрать главой Всебелорусского народного собрания по проекту конституции
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