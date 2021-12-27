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Мэр Киева потребовал развернуть систему территориальной обороны города

Как заявил Виталий Кличко, "заявления и угрозы России" побуждают подготовиться к разным возможным сценариям развития событий

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Система территориальной обороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. Такую задачу поставил в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко во время совещания по безопасности с участием руководителей департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, полиции, Службы безопасности, представителей командования Вооруженных сил Украины.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", - цитирует Кличко официальный портал Киева.

По его словам, "в целом система территориальной обороны должна заработать в ближайшее время". "В январе в Киеве пройдут командно-штабные учения территориальной обороны. К тому же сейчас идет набор резервистов в бригады территориальной обороны", - отметил мэр.

Кличко напомнил, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры требуют особого внимания. В случае чрезвычайной ситуации их возьмут под охрану Нацполиция, военные и подразделения территориальной обороны, сказал мэр.

В последнее время западные и украинские СМИ часто пишут о скоплении российской техники вблизи границ Украины, звучат утверждения о возможном вторжении России в эту страну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.

Теги
УкраинаРоссияКличко, Виталий ВладимировичПесков, Дмитрий Сергеевич
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