Белорусы смогут направить свои предложения по проекту конституции в любой госорган

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Проект обновленной Конституции Белоруссии 28 декабря будет опубликован в центральных печатных СМИ, любой гражданин страны сможет направить свои предложения по проекту документа в любой государственный орган. Об этом сообщил в понедельник глава администрации президента республики Игорь Сергеенко.

"Предложения будут приниматься любыми государственными органами нашей страны. И администрацией президента, и правительством, парламентом, облисполкомами", - отметил глава президентской администрации, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Сергеенко, обобщением всех поступающих предложений в режиме реального времени и с ежедневным анализом будет заниматься Национальный центр правовой информации, который затем подготовит наиболее яркие предложения в обобщенном виде. "Это будут и мнения специалистов, рядовых граждан, небезразличных к судьбе нашей страны людей", - сказал он.

Глава администрации президента обратил внимание на то, что поправки в конституцию подготовлены с учетом складывающейся обстановки, веления времени, новых вызовов и угроз.

Проект обновленной Конституции Белоруссии в понедельник опубликован на сайте президента, интернет-портале Национального центра правовой информации. Ранее президент страны заявил, что республиканский референдум по проекту обновленной конституции пройдет во второй половине февраля.