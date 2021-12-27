В Мали началась финальная стадия консультаций по возврату к гражданскому правлению

ПРЕТОРИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Временные военные власти Мали объявили в понедельник о начале финальной фазы общенациональных консультаций, целью которых является возврат к гражданской форме правления. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление президента Мали переходного периода полковника Ассими Гоита.

Сообщается, что около тысячи собравшихся в Бамако политиков и представителей разных слоев общества - членов Национальной учредительной ассамблеи (НУА) - примут программу проведения реформы государственной системы и всеобщих выборов на основании широкого обсуждения, прошедшего во всех районах Мали.

"НУА продлится четыре дня и позволит глубоко проанализировать общую ситуацию в стране, - цитирует AFP обращение Гоита к участникам НУА. - Вы должны представить конкретные предложения, чтобы добиться выхода страны из кризиса".

Ранее в подавляющем большинстве общин страны, а также в 26 посольствах Мали за рубежом были проведены собрания граждан, на которых были сформулированы тезисы для НУА.

Ранее власти Мали взяли на себя перед Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) обязательство провести президентские выборы в феврале 2022 года. Однако в минувшем сентябре временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига заявил в штаб-квартире ООН, что малийский народ сам определит дату проведения выборов через учредительную ассамблею.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с Гоитой назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали вице-президент Гоита стал главой государства на переходный период. ECOWAS ввел санкции против ряда членов военного руководства и переходного правительства Мали за невыполнение, по его мнению, ранее согласованных шагов по восстановлению в стране гражданского правления.