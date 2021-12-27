СМИ: первая сессия парламента Ирака нового созыва пройдет 10 января

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Первая сессия иракского Совета представителей (парламента) нового созыва, сформированного по итогам состоявшихся 10 октября досрочных выборов, пройдет 10 января следующего года. Об этом со ссылкой на источники сообщил местный новостной портал Shafaq News.

Незадолго до этого Федеральный суд Ирака отклонил иск об отмене результатов парламентских выборов и отдельным постановлением утвердил их как окончательные. Как ожидается, после формального утверждения итогов волеизъявления Высшим судебным советом арабской республики ведущие партии и коалиции смогут перейти к формированию нового правительства.

Представители различных политических сил высказались о своей поддержке в пользу обнародованных в понедельник решений суда. В частности, лидер коалиции "Аль-Фатх" Хади аль-Амири, который подавал иск об отмене результатов голосования, заявил, что согласился с постановлением Федерального суда Ирака "во имя защиты политического процесса, демократии и стабильности в стране".

Между тем, по информации телеканала Al Arabiya, в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где расположен ряд государственных учреждений и иностранных дипмиссий, собираются десятки представителей потерпевших поражение на выборах партий и коалиций, чтобы выразить свое несогласие с решениями суда.

30 ноября Верховная избирательная комиссия Ирака после рассмотрения множества апелляций и жалоб объявила окончательные результаты выборов. Шиитский блок влиятельного имама Муктады ас-Садра занял 73 кресла, что гарантирует ему лидерство в 329-местном законодательном органе и с учетом создания коалиции дает право на формирование правительства. За ним следует суннитский альянс "Такаддум" бывшего спикера парламента Мухаммеда аль-Халбуси с 37 мандатами. Коалиция "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики получила 33 места. Проиранская коалиция "Аль-Фатх" во главе с аль-Амири заняла 17 кресел, значительно сократив свое представительство в законодательном органе: по итогам выборов 2018 года она располагала 48 местами.

Традиционно доминирующей в Курдском автономном районе Ирака Демократической партии Курдистана Масуда Барзани досталось 32 депутатских мандата. Независимые кандидаты неожиданно для многих в совокупности получили 35 мест. Остальные политические силы республики остались в меньшинстве.