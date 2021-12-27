Еврокомиссар заявил, что предмета переговоров ЕС с Китаем о давлении на Литву пока нет

ВИЛЬНЮС, 27 декабря. /ТАСС/. Предмет переговоров Брюсселя с Пекином об экономическом давлении Китая на Литву в связи с открытием в Вильнюсе представительства Тайваня пока отсутствует. Об этом в понедельник заявил журналистам еврокомиссар по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

"Предмет переговоров в настоящее время отсутствует, - сказал он. - Сначала необходимо дать оценку действиям Китая". Они пока, по мнению еврокомиссара, в систему не складываются. "Многие средства давления [на Литву] находятся не на столе, а под столом. Их трудно зафиксировать и утверждать, что в этом участвует [китайское] государство", - отметил Синкявичюс.

В понедельник президент Литовской торгово-промышленной палаты Римас Варкулявичюс заявил журналистам о необходимости в связи с трудностями, с которыми столкнулся в Китае бизнес Литвы, незамедлительно начать переговоры по данной проблеме с участием руководства Еврокомиссии, представителей правительства и бизнеса Литвы и китайских властей.

Кризис в литовско-китайских отношениях был спровоцирован открытием в Вильнюсе представительства Тайваня. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить законным образом доставленные в КНР товары. Через неделю Литва вновь появилась в китайских таможенных системах.