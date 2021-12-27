Эксперт: новая конституция Белоруссии активизирует интеграцию с Россией в рамках СГ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новая конституция Белоруссии, проект которой был опубликован в понедельник, будет больше похожа на российский основной закон и может способствовать активизации интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Такое мнение в понедельник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В качестве статей, похожих на российское законодательство, эксперт упомянул внесенное в проект новой белорусской конституции положение о почитании памяти героев Великой отечественной войны, а также статью, описывающую возможность граждан обращаться в международные организации с целью защиты прав и свобод (теперь белорусы смогут обращаться в международные структуры за защитой только в соответствии с заключенными страной соглашениями - прим. ТАСС)

"Белорусская конституция будет больше похожа на российскую, можно сказать, что тут есть даже некая унификация. При наличии политической воли с обеих сторон, это позволит углублять интеграцию в рамках Союзного государства", - сказал Жарихин.

При этом, по его словам, не изменения в конституцию, а обшеполитическая обстановка будет в первую очередь определять динамику российско-белорусской интеграции. Он также обратил внимание на то, что изменения, внесенные в проект белорусской конституции нельзя считать "косметическими", но ожидалось, что они будут более фундаментальными.

"Полномочия президента в некоторой степени сокращены. Самое главное, что там предусмотрена возможность отправки президента в отставку. Этим полномочием будет обладать Всебелорусское народное собрание, которое еще не совсем понятно, как будет формироваться", - сказал специалист.

"Во-вторых, Всебелорусское народное собрание по этому проекту не обладает прямыми властями полномочиями, то есть оно не может отдавать распоряжения премьер-министру, министрам, руководителям силовых структур. Поэтому пока не очень понятно, в какой степени будут переданы полномочия президента", - резюмировал собеседник агентства.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. В частности, предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти. Также планируется сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями.