Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан

ДУШАНБЕ, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Душанбе. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба таджикского лидера по итогам переговоров президентов.

По ее данным, Рахмон и Путин обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем формате и в рамках СНГ. "Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить с официальным визитом Таджикистан в удобное для него время", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, таджикский лидер назвал встречу "хорошей возможностью для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя странами". Отмечается, что собеседники выразили удовлетворение нынешним состоянием двусторонних связей, поступательным развитием отношений, уровнем культурно-гуманитарного сотрудничества и объемом товарооборота между двумя странами, который в 2021 году составил более $1 млрд.

Главы государств обсудили взаимодействие в различных экономических сферах, в частности в области металлургии, горнодобывающей промышленности, строительства, здравоохранения и фармацевтики.

"В ходе встречи был обсужден вопрос создания Совета по привлечению прямых инвестиций России в экономику Таджикистана для активизации инвестиционного сотрудничества и усиления работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для содействия этому процессу", - информирует пресс-служба. Президенты также обсудили вопросы развития и укрепления сотрудничества в области энергетики, культурно-гуманитарных связей, трудовой миграции, науки, образования, культуры и здравоохранения.

Рахмон прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств СНГ, который состоится 28 декабря. По данным пресс-службы главы государства, его сопровождают министры иностранных дел и обороны, помощник президента по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица.