Премьер Израиля сообщил, что по требованию оппозиции прервал изоляцию

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил в понедельник, что вышел из самоизоляции и направился по требованию оппозиции в Кнессет (парламент) для обсуждения мер по предотвращению распространения омикрон-штамма коронавируса.

"Я в Кнессете, а не на самоизоляции, так как оппозиция, решившись на серьезный демарш, отказывается одобрить постановления об изоляции после контактов с инфицированными омикрон-штаммом, хотя она знает, что "омикрон" гораздо более заразен", - написал Беннет в Twitter. Он добавил, что вопросы общественного здоровья "во время эпидемии должны быть выше мелкой политической игры", и возложил на бывшего премьера и лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху "ответственность за последствия таких [политических] упражнений".

Беннет 26 декабря отправился на самоизоляцию после выявления коронавируса у его 14-летней дочери. Государственное радио Kan сообщает, что в понедельник вечером он прибыл на дебаты в Кнессет и сидит на трибуне изолированно от остальных депутатов. Ранее радиостанция сообщала, что глава кабмина пока останется на изоляции у себя дома в городе Раанана в центральной части Израиля из-за появившихся подозрений, что его дочь инфицирована омикрон-штаммом. По данным Kan, экспресс-тест на коронавирус и ПЦР-тест премьера показали отрицательные результаты.

Беннет ранее в понедельник провел "совещание по вопросу внесения изменений в инструкцию по прохождению карантина теми, кто был в контакте с инфицированными омикрон-штаммом, с участием министра здравоохранения Ницана Горовица, генеральных директоров министерств здравоохранения и просвещения, координаторов службы общественного здравоохранения Минздрава", сообщила канцелярия премьера. Как указывается в заявлении, для принятия решения по данному вопросу в этот же день будет проведено дополнительное совещание.