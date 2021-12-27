В ДНР сообщили, что число жертв конфликта в республике увеличилось за год почти наполовину

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Военные действия стали причиной гибели 76 человек в Донецкой народной республике (ДНР) с начала 2021 года, по сравнению с прошлым годом число жертв возросло на 46%. Об этом сообщил в понедельник заместитель управляющего делами аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Роман Савченко.

"Только в 2021 году в результате военных действий в республике погибли 76 человек, что на 46% больше, чем в предыдущем, 2020 году", - цитирует слова Савченко Донецкое агентство новостей (ДАН).

В общей сложности, по его данным, за период конфликта на территории ДНР погибли 5 037 человек, около 8 000 жителей ДНР получили ранения разной степени тяжести, свыше 1 600 человек стали инвалидами.

Данные были приведены в ходе круглого стола об итогах деятельности Общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной. Мероприятие состоялось сегодня в Донецке по инициативе ОД "Свободный Донбасс".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе.

Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Как заявил в конце июля глава ДНР Денис Пушилин, по данным властей республики, в результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли 4 994 человека, среди них был 91 ребенок. В свою очередь в августе глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что, по данным межведомственной рабочей группы, в ходе конфликта погибли или пропали без вести более 2 тыс. жителей республики.