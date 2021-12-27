Власти Южной Осетии намерены работать над признанием республики другими странами

ЦХИНВАЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Южной Осетии будут продолжать работу для того, чтобы независимость государства была принята зарубежными странами. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник президент закавказской республики Анатолий Бибилов.

"Любое действие нашего МИД встречает <…> бурю возмущений в грузинском обществе. Но признание Южной Осетии - это необратимый процесс. Мы и дальше будем работать для того, чтобы нас признавали другие государства, от этого мы не отойдем. Как и не отойдем от стремления войти в состав Российской Федерации. Одно другому абсолютно не мешает. А признание большим количеством стран дает больше возможностей и юридической обоснованности для вхождения в состав РФ", - сказал Бибилов.

Он стаже добавил, что Южная Осетия будет развивать сотрудничество с Донецкой и Луганской народными республиками.

"С ДНР и ЛНР у нас прямые отношения на основании тех соглашений, которые у нас подписаны. Мы наметили определенные планы развития тех взаимоотношений, которые у нас есть. Пока Южная Осетия является единственным государством, которое признало Донецкую и Луганскую народные республики. Мы сделали этот шаг, потому что мы прошли этот путь, и понимаем, настолько тяжело народу ДНР и ЛНР<…>. Без сомнения, мы и дальше будем помогать и Луганску и Донецку теми возможностями, которые есть у республики", - отметил Бибилов.

Российская инвестпрограмма

Российская инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии в 2021 году выполнена в республике на 94%, сообщил Бибилов.

"За четыре года реализации инвестрограммы она никогда не опускалась ниже 90%. В этом году она составляет уже 94%. И это на самом деле серьезный результат. Считаю, что по инвестпрограмме у нас серьезные показатели, и по срокам, и по качеству строительства тех объектов, которые включены в инвестпрограмму", - сказал Бибилов.

Он отметил, что российская инвестпрограмма направлена на развитие социальной составляющей Южной Осетии и имеет важно значение для жителей республики. В частности, как ранее сообщали ТАСС в министерстве строительства архитектуры и ЖКХ республики, в рамках инвестпрограммы до конца 2022 года в республике планируется построить более 30 тыс. кв. м. нового жилья, это 372 квартиры - 300 в столице республики и 72 в районных центрах Дзау и Знаур.

В целом на реализацию трехлетней инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020-2022 годы Россия выделяет порядка 4,5 млрд рублей. Столько же 4,5 млрд рублей было выделено ранее на реализацию двухлетней инвестпрограммы на 2018-2019 годы. Еще порядка 9,1 млрд рублей РФ выделила на предыдущую программу на 2015-2017 годы.

О признании Южной Осетии

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. В 2014 году Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР, между народными республиками и Южной Осетией подписаны договоры в различных сферах.