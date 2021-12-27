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Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что украинский военный ранен при минировании местности

Пострадавший госпитализирован

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил ранение из-за несоблюдения требований безопасности при минировании местности у населенного пункта Золотое у линии разграничения с Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом сообщил в понедельник офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"26 декабря при минировании местности вблизи позиций 1-го батальона 24-й бригады в районе населенного пункта Золотое в ходе установки противопехотной мины ПМН-2 из-за несоблюдения требований безопасности минно-взрывную травму получил рядовой Крыштофяк", - приводит слова представителя оборонного ведомства ЛНР агентство Луганскинформцентр.

По его словам, пострадавший от взрыва мины украинский военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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