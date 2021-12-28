Глобальное потепление как повод. Возможны ли международные климатические санкции?

Таяние льдов, наводнения, опустынивание, лесные пожары, раскинувшиеся на сотни километров, — этими природными катастрофами запомнился 2021 год. Другое событие привлекло меньше внимания. В январе президент США Джо Байден вернул свою страну в Парижское соглашение по климату. Еще в 2020-м, будучи кандидатом от демократов, Байден представил программу, в которой предложил "назвать и пристыдить" тех, кто саботирует борьбу с глобальным потеплением. Обещание свое он сдержал. Экологическая риторика Вашингтона стала чрезвычайно агрессивной, а разрушение природной среды пополнило список претензий, выдвигаемых американцами на международной арене. На таком фоне неудивительно, что в мире все чаще говорят о возможности введения ранее никогда не применявшихся климатических санкций. Случится ли это?

Тем более что слово уже сказано. В 2019 году президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил страны Запада в намерении ввести против его страны именно экологические санкции, мотивированные распространением пожаров в Амазонии. Латиноамериканский лидер объявил тогда об угрозе национальному суверенитету... исходившей преимущественно от Франции. И это не случайно. При президенте-климатоскептике Дональде Трампе и в целом на протяжении последних десятилетий именно Париж выступал и выступает инициатором международной борьбы за климат, не чуждаясь и крайних мер.

Введение этих формулировок в международную практику открыло бы широкий простор для перемен. И если, к примеру, в наши дни Совет Безопасности ООН собирается, чтобы осудить насилие в разных точках мира, то в будущем вполне мог бы выносить предупреждение тем, кто продолжает добывать уголь, нефть или жечь леса, содействуя тем самым росту температур. И даже устанавливать санкции против них, поскольку приравнивание глобального потепления к провоцированию войны не исключает и такую возможность.

Международный надзор за внутренней политикой государств мог бы приобрести новое измерение уже в этом году: в декабре Россия и Индия заблокировали резолюцию "Климат и безопасность", согласно которой странам — участницам Совбеза ООН предлагалось признать прямую зависимость между ростом температур на планете и сохранением прочного мира. Авторы документа предлагали расширить полномочия Генсека ООН, обязав его следить за глобальным потеплением повсюду на планете, докладывая о "последствиях для безопасности в контексте конкретной страны или региона", и согласиться с тем, что глобальное потепление — "фундаментальная причина всех конфликтов и фактор риска для их появления".

В 2019 году слова, задевшие бразильцев, исходили прямо от президента Эмманюэля Макрона: "Нужно отыскать способ, я бы сказал, хорошо управлять Амазонией. Нужно привлечь к работе НКО, а еще местные автохтонные племена […] ведь то, что сейчас происходит в регионе, и даже не только в Бразилии, это уничтожение природы — настоящий экоцид". Тогда же Макрон, предложил обсудить проблемы дождевого леса на саммите "Большой семерки"... то есть без участия Бразилии. То, что ранее рассматривалось как внутреннее дело страны, — пожары, вырубка деревьев, расширение выпасов для скота — вдруг передавалось на уровень, где представлены только великие державы.

Ответ от Болсонару не заставил себя ждать. "Вот образ мысли колониалистов, не имеющий ничего общего с XXI веком", — отчеканил бразилец. Позже он добавил, что суверенитет его страны над долиной Амазонки иностранные державы стремятся "поставить под сомнение". На дипломатической сцене разыгрался конфликт между Бразилией и Францией. В интернет утек секретный доклад Министерства обороны Бразилии, в котором Франция упоминалась в контексте непосредственных военных угроз, Болсонару демонстративно отказался от использования французских канцелярских принадлежностей, а затем стороны обменялись нападками, причем бразильский лидер поставил в соцсети лайк под нелестным замечанием о красоте первой мадам Франции — Брижит Макрон. Елисейский дворец был в ярости.

Резкое повышение тона объясняется тем, что вопрос о вырубке лесов именно для избирателей Болсонару — принципиальный. Часть из них фермеры, стремящиеся ввести в сельхозоборот полосу дождевого леса, чтобы прокормить себя и своих детей или наладить аграрный экспорт. Оборотная сторона такого подхода — разрушение экосистемы. Имеет ли страна право на подобные жертвы или долина величайшей реки мира в конечном счете принадлежит всему человечеству? От решения этого вопроса и зависит судьба климатических санкций.

Климатические уголовники

В наши дни самый влиятельный политик Запада — президент Джо Байден — близок к тому, чтобы одобрить идею таких ограничений, по крайней мере теоретически. В конце 2020 года демократ представил экологический план, из которого следует, что на планете есть страны, являющиеся "глобальными климатическими преступниками". В отношении них команда демократа допускает давление: предлагая, с одной стороны, "называть нарушителей по имени и стыдить", а с другой, "призывать к ответственности" в соответствии с тем, насколько они преступают Парижское соглашение 2015 года. В чем может заключаться такая ответственность, правда, пока неясно.

Во время дебатов с Дональдом Трампом Байден назвал одну из стран в зоне риска — Бразилию. И предложил ей на выбор: либо дождаться международной помощи в размере $20 млрд и прекратить вырубку леса самой, либо столкнуться с серьезными последствиями. Болсонару отреагировал почти так же непримиримо, как в случае с Макроном. "Наша независимость не предмет для обсуждения. Бразилия изменилась. И теперь ее президент — не то что прежние левые — не берет взяток и не терпит необоснованных угроз". Неудивительно, что, когда Байден все же победил на выборах, Болсонару устроил демарш — был в числе последних, кто направил ему официальное поздравление.

Правда, к облегчению бразильского лидера, оказавшись в Белом доме, демократ больше не вспоминал про Амазонию. Зато в 2021 году США критиковали Россию за дальневосточные пожары, а бывший президент Барак Обама обвинил нашу страну и Китай в "опасном отсутствии срочных мер" по борьбе с глобальным потеплением, употребив при этом слово "позор". Подтвердились худшие опасения, что экологическую риторику могут пустить в ход не только против самых проблемных стран, но и любых, которые считает проблемой для себя Америка.

Завтра — санкции?

Какое будущее у проекта климатических санкций? Для начала — продолжение уже начатого и непросто идущего обсуждения. Еще в 1997 году авторы Киотского протокола — первой попытки ограничить вредные выбросы в планетарном масштабе — предусмотрели механизм урезонивания тех, кто не выполняет свои обязательства: создали инстанцию, начислявшую аутсайдерам штрафные баллы. Формирование органа надзора, который контролировал бы выбросы, обсуждали в 2015 году в Париже во время климатической конференции ООН, завершившейся подписанием международного соглашения. Спустя шесть лет на аналогичном форуме в Глазго дело пошло дальше — назначили ответственное лицо: им стал Фатих Бирол, глава Международного энергетического агентства. Его ведомство и будет следить за тем, как страны мира соблюдают свои обязательства, и при необходимости выносить им замечания. До полноценной санкционной системы, однако, пока далеко.

Но образ ее может появиться на горизонте в том случае, если темпы глобального потепления продолжат расти, температуры в развитых западных странах повышаться выше комфортных отметок или произойдет стихийное бедствие, которое свяжут с нарушением баланса в природе. Для глобального климатического регулирования недостает эффекта спускового крючка: чего-то такого, что сделало бы страх перед потеплением не преимущественно западным, а в полной мере международным явлением. Произойдет ли в будущем нечто подобное, покажет время.

Игорь Гашков