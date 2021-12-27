Глава МИД Израиля сообщил, что договорился с Лавровым встретиться как можно скорее

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Яир Лапид сообщил, что обсудил в понедельник с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым широкий круг региональных вопросов и договорился встретиться с ним как можно скорее. Соответствующее заявление Лапида распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"Сегодня я беседовал с моим хорошим другом, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказал он. По словам Лапида, стороны обсудили "широкий круг региональных проблем и ключевых вопросов". "Мы договорились встретиться как можно скорее в соответствии с ограничениями по COVID-19", - отметил он.

Ранее в понедельник МИД РФ сообщил, что Лавров и Лапид обсудили по телефону урегулирование практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты на Святой земле, укрепление экономических отношений между двумя странами, а также шаги по развитию сотрудничества на международной арене, включая противодействие попыткам героизации нацизма. В МИД подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе Израиля, а также отметили, что министры согласовали график дальнейших контактов.