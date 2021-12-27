Глава Молдавии проигнорировала призыв лидера Тирасполя обсудить урегулирование отношений

КИШИНЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду проигнорировала приглашение лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского обсудить пути решения конфликта между двумя берегами Днестра. Свою позицию она изложила в понедельник в интервью телеканалу "ProTV", комментируя письмо Красносельского.

"Я не видела никакого письма. <…> У меня не запланированы встречи [с Красносельским]. Все дискуссии, по решению проблем граждан с левого берега Днестра ведутся через Бюро реинтеграции", - ответила Санду.

Говоря об урегулировании, она отметила, что план должен быть разработан в Кишиневе. Президент также обратила внимание, что этот план должен устраивать крупных геополитических игроков, которые присутствуют в переговорном формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

На прошлой неделе пресс-служба президента Приднестровья опубликовала его письмо к Санду с предложением обсудить возможности всеобъемлющего урегулирования конфликта между двумя берегами Днестра. Ранее Тирасполь отказывался выносить политические вопросы на переговоры, предлагая сконцентрироваться на ликвидации барьеров и мерах по укреплению доверия. На переходе к вопросу всеобъемлющего урегулирования настаивал Кишинев.

В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приветствовала инициативу Тирасполя о скорейшем проведении переговоров в формате "5+2" и призывала Молдавию позитивно откликнуться на предложение Красносельского.

Переговоры по приднестровской проблематике начали пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года, а в 2020 и 2021 году стороны даже не смогли провести ни одного раунда переговоров в формате "5+2". В подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между Кишиневом и непризнанной республикой.

После избрания на президентский пост Санду в прошлом году она сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и заявила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья, как это делали ее предшественники.