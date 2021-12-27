Президент Молдавии заверила, что не планирует вступления в НАТО

КИШИНЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду, поддержку которой оказывает проевропейские парламент и правительство, заверила, что не планирует вступление республики в НАТО. Об этом она сказала в интервью телеканалу PRO TV в понедельник.

"В нашей конституции написано, что мы нейтральная страна, ее никто не менял. Подобных инициатив сейчас нет. Мы ни представляем никакой военной угрозы", - ответила Санду на вопрос журналиста о возможности присоединиться к военному блоку.

Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе также действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года здесь открылось бюро по связям с НАТО. Активизацию сотрудничества с Североатлантическим альянсом критикует оппозиционный Блок коммунистов и социалистов.

Как заявил в ноябре вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, нейтральный статус не должен препятствовать сотрудничеству Молдавии с другими странами в сфере безопасности. Ранее Санду также выразила заинтересованность в поддержке со стороны НАТО реформ в стране и модернизации молдавской армии. Эту позицию поддерживают и другие проевропейские политики, которые считают, что статус нейтралитета был "навязан" Молдавии после приднестровского конфликта и не должен мешать сотрудничеству.