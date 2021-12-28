Эксперт: нерасторопность Байдена может грозить США агрессией от России и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Нерасторопность американского президента Джо Байдена может грозить США агрессией со стороны РФ и Китая. Такое мнение изложил в статье, опубликованной в понедельник на сайте телеканала Fox News, американский политический обозреватель Чак Девор.

"Президент Джо Байден и его администрация медленно реагируют на события", - констатировал Девор. По мнению автора, "эта нерасторопность может иметь смертельные последствия" на фоне приписываемого России возможного вторжения на Украину и якобы создания Китаем напряженности в Тайваньском проливе.

Как считает автор, все американское руководство "очевидно страдает от возрастного снижения когнитивных способностей вкупе с невозможностью адаптироваться к реальности из-за идеологического упрямства". По мнению Девора, это может грозить тем, что "к следующему месяцу мир может быть охвачен войной, или США вместе с союзниками будут полностью дискредитированы, пытаясь достичь разрядки".

Автор статьи утверждает, что Россия и Китай якобы в попытке "вернуть утерянные территории и статус" могут "решительно, быстро и внезапно начать военные действия, что застанет врасплох президента Байдена и его команду, принудив их к унизительному и дорогостоящему отступлению". При этом Девор не исключает, что США могут дать военный ответ, что приведет "к быстрой эскалации". Автор подчеркнул, что американские вооруженные силы "имеют возможность в случае необходимости немедленно принять оборонные меры без одобрения президента".

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.