Помощник Байдена обсудил с польским коллегой ситуацию на границе России и Украины

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Помощник руководителя администрации США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил в понедельник в телефонном разговоре с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и представителем канцелярии польского президента Анджея Дуды, отвечающим за международную проблематику, Якубом Кумохом ситуацию на границе России и Украины. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров.

"Они обменялись мнениями о наращивании Россией ВС у границы с Украиной и подтвердили важность единства союзников в дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию. Салливан подтвердил поддержку США статьи 5 Североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддержать наших союзников на восточном фланге, защищающих свои страны", - отмечается в заявлении.

Салливан также "передал благодарность президента [США Джо] Байдена за то, что сегодня (понедельник) утром президент Польши Дуда наложил вето на спорную поправку о СМИ, отметив, что это позитивный сигнал перед тем, как 1 января Польша займет пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций со стороны Украины для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.