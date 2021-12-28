Байден подверг критике положения оборонного бюджета по Гуантанамо, Ираку и Афганистану

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник подверг критике положения подписанного им оборонного бюджета на нынешний финансовый год (начался в стране 1 октября), которые относятся к тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба), ситуации вокруг Афганистана и Ирака. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении главы государства.

По его словам, один из разделов бюджета "по-прежнему запрещает использование средств для передачи заключенных из Гуантанамо <...> определенным иностранным государствам", еще один раздел "запрещает использование средств для перевода узников из Гуантанамо в США, если не выполнены определенные условия". "Исполнительная власть уже продолжительное время придерживается позиции, согласно которой эти положения неоправданно ограничивают способность исполнительной власти определять, когда и где предавать суду узников Гуантанамо и куда направлять их после освобождения. В некоторых обстоятельствах эти положения могут затруднить выполнение окончательного решения суда, который распорядился освободить узника", - пояснил президент.

Он добавил, что подписанный бюджет ограничивает действия администрации США в переговорах с другими государствами по поводу возможной передачи узников "таким образом, чтобы это не угрожало национальной безопасности". "Я призываю Конгресс как можно скорее отменить эти ограничения", - заявил Байден.

Некоторые разделы бюджета, продолжил американский лидер, "вызывают конституционные проблемы". Так, ряд положений, касающихся Афганистана и Ирака, по его словам, "фактически потребуют от ведомств и управлений представлять отчеты в определенные комитеты, которые в обычном порядке будут содержать строго секретную информацию, включая сведения о критически важных источниках разведданных и военных оперативных планах". "Конституция наделяет президента полномочиями предотвращать разглашение такой строго секретной информации, чтобы выполнять свои обязанности по обеспечению защиты национальной безопасности", - указал хозяин Белого дома.

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году при занимавшем в то время пост президента США Джордже Буше - младшем. В этот лагерь перебрасывались лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

В прошлом в тюрьме на Кубе содержались несколько сотен заключенных. Узники там находятся фактически в правовом вакууме. Сменивший в январе 2009 года Буша-младшего на посту президента Барак Обама практически сразу после начала исполнения полномочий подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение 12 месяцев. Тем не менее лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, вызывая резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.