КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Палата представителей (парламент) Ливии намерен объявить британского посла персоной нон-грата и потребовать его отъезда из страны. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель парламента Абдалла Блихак.

"Депутаты вынесли на голосование 28 декабря вопрос об объявлении персоной нон-грата посла Великобритании в Триполи Кэролайн Херндалл, проинформировать о соответствующем решении МИД и добиться отъезда посла", - сказал он.

Причиной такой реакции ливийского парламента стало заявление Лондона о дальнейшей поддержке правительства Абдель Хамида Дбейбы, которое должно было сложить свои полномочия 24 декабря, и отказе признавать какие-либо параллельные структуры.

Во вторник парламент продолжит заседание по обсуждению причин отсрочки выборов. Депутаты заслушали отчет спецкомиссии, которая рекомендовала провести реструктуризацию исполнительных органов и разработать новую дорожную карту по подготовке и проведению выборов в стране. При этом назначать конкретные даты голосования парламент отказался.

Когда стало ясно, что запланированные на 24 декабря президентские и парламентские выборы в Ливии не состоятся, Великобритания, Германия, Италия, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором призвали правительство Дбейбы оставаться у власти до проведения выборов. Блихак не уточнил, планируются ли какие-либо действия в отношении остальных четырех стран, занявших такую позицию, помимо Соединенного Королевства.

Дата 24 декабря была определена Форумом ливийского политического диалога на женевской встрече в феврале этого года. Тогда же были выбраны премьер-министр и состав Президентского совета из трех человек. В их задачу с самого начала входило проведение выборов, после чего они должны были сразу сложить свои полномочия.

Ранее избирком страны предложил провести 24 января первый этап голосования в стране.