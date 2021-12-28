AFP: Россия и США проведут переговоры по ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Представители России и США проведут 10 января переговоры по ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе, а также по контролю над вооружениями. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Россией", - отметил он. По словам представителя СНБ, 12 января может пройти заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данную информацию.