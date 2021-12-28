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Сирийские силы ПВО отразили авиаудары Израиля в районе порта Латакия

Тушение пожара в порту продолжается

ТАСС, 28 декабря. Подразделения ПВО Сирии отразили израильские авиаудары по окрестностям порта в провинции Латакия в ночь на вторник. Об этом сообщает в своем Telegram-канале сирийское государственное ТВ.

На размещенном в нем видео видно обширное возгорание на площадке с грузовыми контейнерами. По данным канала, ракетные удары были нанесены Израилем из воздушного пространства над Средиземным морем.

Тушение пожара продолжается, масштабы ущерба еще предстоит оценить.

Порт Латакия находится в 15 км от базы российских ВКС в Хмеймиме и служит морскими воротами Сирии. Через него в страну поступают товары первой необходимости и продовольствие.

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