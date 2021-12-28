Минобороны Украины: в полномочия Кличко не входит создание штаба территориальной обороны

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Минобороны Украины напомнило мэру Киева Виталию Кличко, что создание штаба территориальной обороны не входит в полномочия глав городов.

"Министерство обороны Украины обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость действовать в пределах своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, идущих вопреки положениям закона "Об основах национального сопротивления", которые могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства", - отмечается на сайте Минобороны.

В военном ведомстве разъяснили, что "местные государственные администрации принимают участие, а не создают самостоятельно штабы территориальной обороны". "Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны", - цитирует пресс-служба министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, "здесь не место пиару и подергиванию". "Руководители общин не возглавляют формирование сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", - добавил Резников.

В Минобороны подчеркнули, что законом "Об основах национального сопротивления" определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны принадлежит Силам территориальной обороны как составной части Вооруженных сил Украины, а непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим Вооруженных сил Украины через командующего Силами территориальной обороны.

Кличко создает штаб

В понедельник мэр Киева Виталий Кличко провел совещание по безопасности со своими заместителями, руководителями департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями главного командования Вооруженных сил Украины, полиции столицы. На совещании Кличко заявил, что в столице создается штаб территориальной обороны, а в ближайшее время будет развернута система обороны Киева. Также в январе, по его словам, планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы.

Войска территориальной обороны - это резервный компонент Вооруженных сил Украины. На Украине 25 бригад территориальной обороны, в которых значатся до 100 тысяч человек. Но сколько людей на самом деле регулярно проходят военные занятия, сборы и учения - неизвестно.