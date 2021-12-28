СМИ: 140 человек признали потерпевшими по делу о насилии польских силовиков

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Белорусские следователи признали потерпевшими 140 мигрантов по уголовному делу, возбужденному по фактам насилия на границе со стороны польских силовиков. Об этом сообщило во вторник издание "СБ. Беларусь сегодня".
По данным издания, материалы собраны в пяти томах уголовного дела по статье 128 УК Белоруссии ("Преступления против безопасности человечества"). В начале декабря Белоруссия направила в Польшу поручение об оказании правовой помощи по этому делу.
Как пишет белорусская газета, в пяти томах дела собраны факты за период с 8 по 16 ноября, происходившие на границе, касающиеся депортации, пыток и актах жестокости в отношении пытающихся попасть в Германию людей - около 3 500 беженцев. "Задокументировано и то, как польские силовики устанавливали дополнительные заграждения, военизированные вооруженные патрули и оцепления, использовали авиационную технику в непосредственной близи от расположившихся в лагере на белорусской земле и нейтральной полосе у границы с Польшей беженцев, которые, что было очевидно, являются невооруженными гражданскими людьми и публично заявляют о своих статусе, целях и маршруте движения в Германию", - приводит издание слова начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственного комитета республики Константина Беспаленкова.
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил, что Белоруссия планирует передать в международные структуры материалы уголовного дела, касающегося действий польских властей в отношении беженцев.
Отношения Польши и Белоруссии обострились в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались прорваться через заграждение из колючей проволоки. Государства ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и вводят санкции. По утверждению Варшавы, белорусские власти намеренно свозят мигрантов к границе и помогают им форсировать ее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны. До сих пор в торгово-логистическом центре "Брузги" на границе с Польшей находятся около 600 мигрантов.