СМИ: 140 человек признали потерпевшими по делу о насилии польских силовиков

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Белорусские следователи признали потерпевшими 140 мигрантов по уголовному делу, возбужденному по фактам насилия на границе со стороны польских силовиков. Об этом сообщило во вторник издание " СБ. Беларусь сегодня ".

По данным издания, материалы собраны в пяти томах уголовного дела по статье 128 УК Белоруссии ("Преступления против безопасности человечества"). В начале декабря Белоруссия направила в Польшу поручение об оказании правовой помощи по этому делу.

Как пишет белорусская газета, в пяти томах дела собраны факты за период с 8 по 16 ноября, происходившие на границе, касающиеся депортации, пыток и актах жестокости в отношении пытающихся попасть в Германию людей - около 3 500 беженцев. "Задокументировано и то, как польские силовики устанавливали дополнительные заграждения, военизированные вооруженные патрули и оцепления, использовали авиационную технику в непосредственной близи от расположившихся в лагере на белорусской земле и нейтральной полосе у границы с Польшей беженцев, которые, что было очевидно, являются невооруженными гражданскими людьми и публично заявляют о своих статусе, целях и маршруте движения в Германию", - приводит издание слова начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственного комитета республики Константина Беспаленкова.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил, что Белоруссия планирует передать в международные структуры материалы уголовного дела, касающегося действий польских властей в отношении беженцев.

Отношения Польши и Белоруссии обострились в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались прорваться через заграждение из колючей проволоки. Государства ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и вводят санкции. По утверждению Варшавы, белорусские власти намеренно свозят мигрантов к границе и помогают им форсировать ее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны. До сих пор в торгово-логистическом центре "Брузги" на границе с Польшей находятся около 600 мигрантов.