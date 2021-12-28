В Минске признали экстремистской группу граждан, состоящих в Telegram-канале "Каскад"

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. МВД Белоруссии признало экстремистским формированием группу граждан, объединившихся посредством Telegram-канала и чата "Каскад". Такое решение принято МВД республики во вторник, интернет-ресурсы "Каскада" включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

"Экстремистским формированием признана группа граждан, объединившаяся посредством Telegram-канала "КАСКАД Live", Telegram-чатов "Скрыганова, КАСКАД", "КАСКАД Live сomments" и сообщества социальной сети Instagram kascad.power", - отмечается в сообщении МВД.

В ведомстве напомнили, что действия создателей, руководителей указанного экстремистского формирования, а также его участников образуют состав преступления, предусмотренного ст. 3 61-1 Уголовного кодекса Белоруссии, за которое предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы.

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД в своем Telegram-канале ранее отметило, что "подписка на указанные ресурсы является основанием для проведения следственных действий, в том числе обыска, и дачи правовой оценки каждому подписчику".

Ранее МВД и КГБ Белоруссии признали экстремистскими формированиями более двух десятков инициатив и интернет-ресурсов.