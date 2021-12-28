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Кулеба считает, что уровень угрозы со стороны России не пересек красной отметки

Глава МИД Украины отметил, что этот уровень "существенно повысился"

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что уровень угрозы со стороны России повысился, но он не пересек красной отметки.

"В декабре 2020 года ситуация с безопасностью была более стабильной, уровень угрозы, который существовал со стороны России, был ниже. Поэтому можно сказать, что за этот год уровень угрозы существенно повысился. Теперь за последний месяц - уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки", - сказал Кулеба в опубликованном во вторник интервью агентству РБК-Украина.

"Сейчас существуют и реальные возможности для дипломатического урегулирования, и именно над этим мы с партнерами работаем", - добавил он.

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УкраинаРоссияКулеба, Дмитрий Иванович
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